Допишите уравнения реакций для пропионовой кислоты. Назовите полученные вещества C2H5COOH+Fe→ C2H5COOH+Na2O→ C2H5COOH+NaOH→ C2H5COOH+Na2CO3→ C2H5COOH+CH3OH→
Химия
Допишите уравнения реакций для пропионовой кислоты. Назовите полученные вещества C2H5COOH+Fe→ C2H5COOH+Na2O→ C2H5COOH+NaOH→ C2H5COOH+Na2CO3→ C2H5COOH+CH3OH→
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) (C2H5COO)2Fe + H2 пропионат железа 2) C2H5COONa + H2O пропионат натрия 3) C2H5COONa + 2H2O пропионат натрия 4) C2H5COONa + H2O + CO2 пропионат натрия 5) C2H5COOCH3 + H2O метилпропионат
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