от каждой коровы фермер получил за год в среднем 54 ц молока.Из одного центнера можно изготовить 4 кг масла.Сколько масла можно можно изготовить из молока полученного от 8 коров?

Математика

от каждой коровы фермер получил за год в среднем 54 ц молока.Из одного центнера можно изготовить 4 кг масла.Сколько масла можно можно изготовить из молока полученного от 8 коров?

Автор: Гость