от каждой коровы фермер получил за год в среднем 54 ц молока.Из одного центнера можно изготовить 4 кг масла.Сколько масла можно можно изготовить из молока полученного от 8 коров?
Математика
от каждой коровы фермер получил за год в среднем 54 ц молока.Из одного центнера можно изготовить 4 кг масла.Сколько масла можно можно изготовить из молока полученного от 8 коров?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)54 * 8 = 432 ц - молока с 8 коров 2)432 * 4 = 1728 кг - масла можно получить с такого кол-ва молока Ответ: 1728 кг масла.
Гость:
1) 54 х 8 = 432 ц молока от 8 коров 2) 432 х 4 =1728 кг масла
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