в трех пробирках содержатся хлорида натрия магния и алюминия . одним реактивом определить в какой пробирке находится каждое из выданных веществ
Химия
в трех пробирках содержатся хлорида натрия магния и алюминия . одним реактивом определить в какой пробирке находится каждое из выданных веществ
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Добавить гидроксид натрия С NaCl реакции не будет С MgCl2 выпадет осадок C AlCl3 Выпадет осадок, но через некоторое время раствориться.
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