Приведите примеры 3-4 сленговых вырожений и обясните их значение
География
Приведите примеры 3-4 сленговых вырожений и обясните их значение
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АТАС - сигнал остоpожности, а возможно и к бегству БАБКИ - деньги Зыко - классно Кликуха - кличка Мутить - тревожить
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