Запишите молекулярные и ионные уравнения практически осуществимых реакций: Na2CO3 + Ca(No3)2; Cu(OH)2 +HCl; K2CO3 + HNO3; NaOH + H3PO4.
Химия
Запишите молекулярные и ионные уравнения практически осуществимых реакций: Na2CO3 + Ca(No3)2; Cu(OH)2 +HCl; K2CO3 + HNO3; NaOH + H3PO4.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1.Na2CO3 + Ca(No3)2= 2NaNO3 + CaCO3(в осадок) СO3(2-)+Ca(2+)= CaCO3(в осадок) 2. Cu(OH)2 +2HCl = CuCl2 + 2H2O 2OH(-) + H(+) = 2H2O 3. K2CO3 + 2HNO3 = 2KNO3 + H2O + CO2(выделяется) СO3(2-) + 2H(+) = H2O + CO2(выделяется) 4. 3NaOH + H3PO4 = Na3PO4 + 3H2O 3OH(-) + 3H(+) = 3 H2O
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