На дачном участке ростут 4 яблони ,а вишен- на 8 больше. Во сколько раз яблонь меньше, чем вишен? Как записать условия задачи?

Математика

На дачном участке ростут 4 яблони ,а вишен- на 8 больше. Во сколько раз яблонь меньше, чем вишен? Как записать условия задачи?

Автор: Гость