На дачном участке ростут 4 яблони ,а вишен- на 8 больше. Во сколько раз яблонь меньше, чем вишен? Как записать условия задачи?
Математика
На дачном участке ростут 4 яблони ,а вишен- на 8 больше. Во сколько раз яблонь меньше, чем вишен? Как записать условия задачи?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 4+8=12 (в) 2)12:4=3 (раз)
Гость:
Яблонь - 4 во ск.меньше ? Вишен - ? на 8 больше 1) 4 +8 = 12 вишен 2) 12 : 4 = в 3 раза меньше яболонь,чем вишен.
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