8346+х:718=8371 это математика достала=(
Математика
8346+х:718=8371 это математика достала=(
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
8346+х:718=8371 х:718=8371-8346 х:718=25 х=25*718 х=17950
Гость:
8346 + х : 718 = 8371 х : 718 = 8371 - 8346 х : 718 = 25 х = 25 * 718 х = 17950 Проверка: 8346 + 17950 : 718 = 8346 + 25 = 8371. Ответ: х = 17950
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