Из 0,3 т свежих яблок получилось 57 кг сушёных.Сколько получится сушеных яблок из 2,1 т свежих? И ещё одна задача Зубчатое колесо имеет 75 зубцов и делает 92 оборота в минуту.Сколько оборотов в минуту делает колесо с 5 зубцами,...
Математика
Из 0,3 т свежих яблок получилось 57 кг сушёных.Сколько получится сушеных яблок из 2,1 т свежих? И ещё одна задача Зубчатое колесо имеет 75 зубцов и делает 92 оборота в минуту.Сколько оборотов в минуту делает колесо с 5 зубцами,сцепленное с первым?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Задачи на пропорцию. Первая задача. Составим пропорцию: 300:57=2100:x x= (2100*57)/300=399 x-сушеные яблоки Задача 2 75*92/5=1380
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