Из 0,3 т свежих яблок получилось 57 кг сушёных.Сколько получится сушеных яблок из 2,1 т свежих? И ещё одна задача Зубчатое колесо имеет 75 зубцов и делает 92 оборота в минуту.Сколько оборотов в минуту делает колесо с 5 зубцами,...

Математика

Из 0,3 т свежих яблок получилось 57 кг сушёных.Сколько получится сушеных яблок из 2,1 т свежих? И ещё одна задача Зубчатое колесо имеет 75 зубцов и делает 92 оборота в минуту.Сколько оборотов в минуту делает колесо с 5 зубцами,сцепленное с первым?

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