последствия делинквентного поведения

последствия: уголовная, административная ответственность, и можети другой ее вид. В общем последствия непрятны

Гость: Гость:

дети обычно отвергаются ровесниками и остаются в последующем изолированными от «нормальных» групп сверстников. Депрессивные расстройства. вхождение школьников в криминальные группы и как следствие употребление спиртных напитков, наркотиков; конфликты с окружающими; совершение преступлений.