последствия делинквентного поведения

География
последствия делинквентного поведения
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
последствия:  уголовная, административная ответственность, и можети другой ее вид. В общем последствия непрятны
Гость:
дети обычно отвергаются ровесниками и остаются в последующем изолированными от «нормальных» групп сверстников. Депрессивные расстройства. вхождение школьников в криминальные группы и как следствие  употребление спиртных напитков, наркотиков; конфликты с окружающими; совершение преступлений.
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