Пейзажная зарисовка... Там должно присутствовать : тишина,прозрачность воздуха, шорохи, звуки, ясность и чистоту неба, блеск и яркость красок природы. Обилие оттенков цветов: белизна, синь, зелень,голубизна, желтизна.
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Пейзажная зарисовка... Там должно присутствовать : тишина,прозрачность воздуха, шорохи, звуки, ясность и чистоту неба, блеск и яркость красок природы. Обилие оттенков цветов: белизна, синь, зелень,голубизна, желтизна.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Однажды мы с классом поехали за город на пикник. Когда же мы приехали на место, моему восхищению не было предела! Девственно чистая природа, прозрачное озерцо неподалеку, и небо такое голубое, без единого облачка. Все располагало к себе.Было так тихо, ни автомобильные звуки, не звуки шумных улиц не доносились до этого места. Рядом располагался лес. Белоствольные березы с молодыми листочками, старые дубы, маленькие кустарнички- все присутсвовало здесь. Но тут послышался какой-то шорох: это маленький ужик пробирается сквозт траву. Было так красиво, что не хотелось уходить из этого волшебного места!
Гость:
Медлено занималась заря. В дрожании воздуха угадывалась белесая поволока тумана над водой. Сквозь нее пробивалась холодная синь надтреснутых льдинок, а желтизна, расползавшаяся кругами по насту вдоль берега, создавала замысловатые узоры. Наступающее утро постепено заполнялось мимолетными шорохами, звуки становились звонче и за ними уже угадывались ясные отголоски весны. Легкий бриз тронул перья тумана, дрогнули и замерли на мнгновение легкие лучики утренего солнца, скользнули дальше, отражаясь в переломах льдинок и понеслись по верхушкам деревьев, открывая чистоту неба уже проснувшимся птицам, которые усердно раскладывали перышки на своих крыльях рядками,готовясь будить весну. Яркая зелень с переливах перламутра перьев уже заиграла сквозь голую вербу, создавая непередаваемую игру оттенков в лучах зари.
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