Пейзажная зарисовка... Там должно присутствовать : тишина,прозрачность воздуха, шорохи, звуки, ясность и чистоту неба, блеск и яркость красок природы. Обилие оттенков цветов: белизна, синь, зелень,голубизна, желтизна.

Гость: Гость:

Однажды мы с классом поехали за город на пикник. Когда же мы приехали на место, моему восхищению не было предела! Девственно чистая природа, прозрачное озерцо неподалеку, и небо такое голубое, без единого облачка. Все располагало к себе.Было так тихо, ни автомобильные звуки, не звуки шумных улиц не доносились до этого места. Рядом располагался лес. Белоствольные березы с молодыми листочками, старые дубы, маленькие кустарнички- все присутсвовало здесь. Но тут послышался какой-то шорох: это маленький ужик пробирается сквозт траву. Было так красиво, что не хотелось уходить из этого волшебного места!