У дрозофилы рецессивный ген белоглазия w - мутация white - локализован в Х-хромосоме. Мухе дикого типа имеют красные глаза. Гомозиготная красноглазая самка скрещена с белоглазым самцом. Определите цвет глаз у самок и самцов в п...

Биология
У дрозофилы рецессивный ген белоглазия w - мутация white - локализован в Х-хромосоме. Мухе дикого типа имеют красные глаза. Гомозиготная красноглазая самка скрещена с белоглазым самцом. Определите цвет глаз у самок и самцов в первом и втором поколениях. Напишите схему скрещивания, показав локализацию генов а хромосомах.
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