У дрозофилы рецессивный ген белоглазия w - мутация white - локализован в Х-хромосоме. Мухе дикого типа имеют красные глаза. Гомозиготная красноглазая самка скрещена с белоглазым самцом. Определите цвет глаз у самок и самцов в п...
Биология
У дрозофилы рецессивный ген белоглазия w - мутация white - локализован в Х-хромосоме. Мухе дикого типа имеют красные глаза. Гомозиготная красноглазая самка скрещена с белоглазым самцом. Определите цвет глаз у самок и самцов в первом и втором поколениях. Напишите схему скрещивания, показав локализацию генов а хромосомах.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Английский язык
ПОмогите пожалуйста до четверга срочно надо write a short report/ Use the questions for ideas/ 1) Do you like Russian peotry? 2)Who is your favori...
Биология
Ребят,только пож не с инета!:* Пожалуйста своими словами :* ^^ §18. Бесполое размножение. №91.Напишите,в чем заключается биологическая роль размнож...
Русский язык
Составить небольшой рассказ, используя слова. Борется за победу,родители беспокоятся, зависит от спортсмена, крутит колеса, надеемся на удачу, выры...
Математика
в одном доме 8 подъездов и 360 квартир,а вдругом-столько же квартир,но в каждом подъездье на 15 квартир больше.сколко подъездов во втлрлм доме?