в одном доме 8 подъездов и 360 квартир,а вдругом-столько же квартир,но в каждом подъездье на 15 квартир больше.сколко подъездов во втлрлм доме?

Гость: Гость:

360:8=45 квартир в каждом подъезде 1-го дома. известно, что во 2-м доме, в подъезде на 15 квартир больше 45+15=60 квартир в каждом подъезде. квартир в обоих домах одинаковое количество, поэтому 360:60=6. Ответ 6 подъездов во 2-м доме.