в одном доме 8 подъездов и 360 квартир,а вдругом-столько же квартир,но в каждом подъездье на 15 квартир больше.сколко подъездов во втлрлм доме?
Математика
в одном доме 8 подъездов и 360 квартир,а вдругом-столько же квартир,но в каждом подъездье на 15 квартир больше.сколко подъездов во втлрлм доме?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)360:8=45квартир-в одном подъёзде в одном доме. 2)45+15=60квартир-в одном подъезде в другом доме. 3)360:60=6подъездов-во втором доме. ОТВЕТ: 6 подъездов.
Гость:
360:8=45 квартир в каждом подъезде 1-го дома. известно, что во 2-м доме, в подъезде на 15 квартир больше 45+15=60 квартир в каждом подъезде. квартир в обоих домах одинаковое количество, поэтому 360:60=6. Ответ 6 подъездов во 2-м доме.
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