Почему Лермонтов отказался от хронологического порядка глав в романе "Герои нашего времени"? (Ответ желательно не очень длинный)

Используя подобную "расстановку" глав своего романа Лермонтов максимально приближает главного героя к читателю, позволяет заглянуть в самую глубину его внутреннего мира.

Гость: Гость:

Роман не задумывался как цельное произведение. Впечатление разорванности повествований отражает мысль о разорванности жизни героя, отсутствие в ней объединяющего начала и цели. Вся жизнь Печерина проходит в погоне за новой целью, которая каждый раз приводит к разочарованию.