Почему Лермонтов отказался от хронологического порядка глав в романе "Герои нашего времени"? (Ответ желательно не очень длинный)
Литература
Почему Лермонтов отказался от хронологического порядка глав в романе "Герои нашего времени"? (Ответ желательно не очень длинный)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Используя подобную "расстановку" глав своего романа Лермонтов максимально приближает главного героя к читателю, позволяет заглянуть в самую глубину его внутреннего мира.
Гость:
Роман не задумывался как цельное произведение. Впечатление разорванности повествований отражает мысль о разорванности жизни героя, отсутствие в ней объединяющего начала и цели. Вся жизнь Печерина проходит в погоне за новой целью, которая каждый раз приводит к разочарованию.
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