Помогите написать сочинение на тему "Когда моя мама училась в школе..."

Гость: Гость:

Когда моя мама училась в школе, существовал четкий дрескот: сарафаны и блузки. Им категорически запрещалось носить часы, браслеты, кольца и даже сережки.А краситься вообще нельзя было! Даже просто замазать тоником прыщик, неожиданно появивщийся, нельзя было. Ну хотя тоников тогда совсем не было, никакой косметики. В наше время не возможно без косметики. Мама рассказывала, что место теней они использовали ёлочные игрушки, они соскребали с них блёстки и наносили на веки.И учителя были в то время более строже, чем сейчас. В наше время учителя такие замечательные, если получил двойку, они объяснят материал и не бросят на произвол двойки.