Самостоятельная работа на уроке заняла 24минуты.Две шестых этого времени Аня решала уравнение ,три шестых -задачи ,а за оставшееся время сделала проверку вычисления.Сколько времени отняла проверка вичесления?

Математика

Самостоятельная работа на уроке заняла 24минуты.Две шестых этого времени Аня решала уравнение ,три шестых -задачи ,а за оставшееся время сделала проверку вычисления.Сколько времени отняла проверка вичесления?

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