Самостоятельная работа на уроке заняла 24минуты.Две шестых этого времени Аня решала уравнение ,три шестых -задачи ,а за оставшееся время сделала проверку вычисления.Сколько времени отняла проверка вичесления?
Математика
Самостоятельная работа на уроке заняла 24минуты.Две шестых этого времени Аня решала уравнение ,три шестых -задачи ,а за оставшееся время сделала проверку вычисления.Сколько времени отняла проверка вичесления?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)24:6*2=8МИН-РЕШАЛА УРАВНЕНИЯ. 2)24:6*3=12МИН-РЕШАЛА ЗАДАЧИ. 3)24-(8+12)=4МИН-ОТНЯЛА ПРОВЕРКА. ОТВЕТ: 24 минуты.
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