помогите решить пример вставить знаки: 27...9...3=54
Математика
помогите решить пример вставить знаки: 27...9...3=54
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
27+9*3=54 27+9*3=54 27+9*3=54
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