найти соотношение 4 км к 80 метрам
Алгебра
найти соотношение 4 км к 80 метрам
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
4 км - это 4000 метров => соотношение состовляет 4000 к 80(сокращаем) = 50 к 1.
Гость:
переведем 4 км в метры и получил 4000 м, из этого получаеться 4000:80 т.к. 1:50
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