от одной пристани одновременно в противоположных направлениях отплыли теплоход и катер.через 2ч. расстояние между ними было 120км.с какой средней скоростью плыл теплоход,если его скорость была в 2раза меньше скорости катера
Математика
от одной пристани одновременно в противоположных направлениях отплыли теплоход и катер.через 2ч. расстояние между ними было 120км.с какой средней скоростью плыл теплоход,если его скорость была в 2раза меньше скорости катера
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)120:2=60км/ч-скорость удаления. 2)х+2х=60 3х=60 х=60:3 х=20км/ч-скорость теплохода. 3)20*2=40км/ч-скорость катера.
Гость:
х- скорость теплоходо 2х- скорость катера 120:2=60(км/ч) скорость удаления следует х+2х=60 3х=60 х=20(км/ч) скорость теплохода 20*2=40(км/ч) скорость катера
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