от одной пристани одновременно в противоположных направлениях отплыли теплоход и катер.через 2ч. расстояние между ними было 120км.с какой средней скоростью плыл теплоход,если его скорость была в 2раза меньше скорости катера

Математика

от одной пристани одновременно в противоположных направлениях отплыли теплоход и катер.через 2ч. расстояние между ними было 120км.с какой средней скоростью плыл теплоход,если его скорость была в 2раза меньше скорости катера

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