В дачном поселке 125 домов. Три пятых всех домов деревянные, остальные кирпичные. Сколько кирпичных домов в посёлке? На сколько больше деревянных домов, чем кирпичных? Пожалуйста решите еще и задачу про вагоны! Верим какговорю ...
Математика
В дачном поселке 125 домов. Три пятых всех домов деревянные, остальные кирпичные. Сколько кирпичных домов в посёлке? На сколько больше деревянных домов, чем кирпичных? Пожалуйста решите еще и задачу про вагоны! Верим какговорю мало...
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
3/5 - кирпичные(125/5*3=75) 125-75=50. 75-50=25 Ответ:деревянных домов на 25 больше чем кирпичных
Гость:
125:5*3=75 домов деревянных 125-75=50 домов кирпичных 75-50=25 на 25 больше деревянных домов, чем кирпичных
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