В дачном поселке 125 домов. Три пятых всех домов деревянные, остальные кирпичные. Сколько кирпичных домов в посёлке? На сколько больше деревянных домов, чем кирпичных? Пожалуйста решите еще и задачу про вагоны! Верим какговорю ...

Математика

В дачном поселке 125 домов. Три пятых всех домов деревянные, остальные кирпичные. Сколько кирпичных домов в посёлке? На сколько больше деревянных домов, чем кирпичных? Пожалуйста решите еще и задачу про вагоны! Верим какговорю мало...

Автор: Гость