у дрозофилы желтый цвет тела обусловлен рецессивным геном yellow (y), расположенным в Х-хромосоме. От скрещивания пары мух дикого фенотипа (серого типа) в потомстве оказалось несколько жёлтых самцов. Объясните полученные резул...

Биология

у дрозофилы желтый цвет тела обусловлен рецессивным геном yellow (y), расположенным в Х-хромосоме. От скрещивания пары мух дикого фенотипа (серого типа) в потомстве оказалось несколько жёлтых самцов. Объясните полученные результаты. Напишите схему скрещивания, показав локализацию генов в хромосомах, и ответьте на вопросы: 1) сколько типов гамет образуется у самки? 2) сколько разных фенотипов получится от ткого скрещивания? 3) с какой вероятностью в F1 получится серый самец? 4) сколько разных генотипов будет среди самцов? 5) сколько разных фенотипов получится после возвратного скрещивания одного из жёлтых самцов с серой самкой?

Автор: Гость