к каким последствиям может привести вмешательство человека в биохимические циклы

Биология
к каким последствиям может привести вмешательство человека в биохимические циклы
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
накопление углекислого газа в атмосфере создает парниковый эффект, как следствие - глобальное потепление
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