Как нужно поступать,если с тобой  рядом находитя некультурный человек? Привести примеры из жизни До завтра!!!

Гость: Гость:

за частую люди просто не обращают внимания и молчат, когда наблюдают некультурное поведение! это встречается в очередях - когда молодые люди проходят на прием к врачу вне очереди, а старенькая бабушка сидит и ждет,(собственное наблюдение). в транспорте. разговоры в толпе с использованием ненормативной лексики. распитие спиртных напитков в общественном месте. когда молодые люди считают веселым занятием оскорбить кого-то, обсмеять, крикнуть что нибудь в сторону незнакомого человека. на мой взгляд это некультурное поведение! я считаю, что люди должны обращать внимание на эти и многие другие поступки, делать замечания или просто высказать свою точку зрения так, чтобы некультурный человек задумался или ему стало стыдно! ведь все равно, он будет долго вспоминать сказанные вами слова. особенно если его пристыдили!