Які народні символи України ти знаєш?Напиши невеличку розповідь про деякі з них?
История
Які народні символи України ти знаєш?Напиши невеличку розповідь про деякі з них?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Вишивка Вишивка-це один з видiв народного мистецтва украiнцiв.Вишивання-це зайняток жiнок та дiвчат.Вишивкою прикрашають одяг ,хустинки ,серветки.Вишивка ще й оберiг вiд нещастя.Треба памятати та зберiгати народнi звичаi.
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