не выполняя построения графика функции у=7х^2-4х, найдите ее наибольшее и наименьшее значение
Алгебра
не выполняя построения графика функции у=7х^2-4х, найдите ее наибольшее и наименьшее значение
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1 способ у=7х²-4х - графиком функции является параболой - ветви направлены вверх. Следовательно наибольшего значения функции нет поскольку у →+∞. Наименьшее значение функция будет достигать в вершине параболы: х₀=-b/2a=4/14=2/7 y₀=7*(2/7)²-4*2/7=4/7-8/7=-4/7 - наименьшее значение 2 способ Через производную. y'=(7x²-4x)'=14x-4 14x-4=0 x=2/7 + - _________2/7________ Значит от (-∞; 2/7) функция убывает, следовательно х=2/7 точка минимума у=7*(2/7)²-4*2/7=-4/7 Ответ у=-4/7
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