НУЖНО НАПИСАТЬ ВЕРНОЕ РАВЕНСТВО.1)НА СКОЛЬКО ЧИСЛО37БОЛЬШЕ ЧИСЛА30,2)НА СКОЛЬКО ЧИСЛО 8МЕНЬШЕ ЧИСЛА48.3),ЧЕМУ РАВНА СУММАЧИСЕЛ50И 9.4)ЧЕМУ РАВНА РАЗНОСТЬ ЧИСЕЛ 99И9.ПОМОГИТЕ
Математика
НУЖНО НАПИСАТЬ ВЕРНОЕ РАВЕНСТВО.1)НА СКОЛЬКО ЧИСЛО37БОЛЬШЕ ЧИСЛА30,2)НА СКОЛЬКО ЧИСЛО 8МЕНЬШЕ ЧИСЛА48.3),ЧЕМУ РАВНА СУММАЧИСЕЛ50И 9.4)ЧЕМУ РАВНА РАЗНОСТЬ ЧИСЕЛ 99И9.ПОМОГИТЕ
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)37-30=7 2)48-8=40 3)50+9=59 4)99-9=90
Гость:
37-30=7 48-8=40 50+9=59 99-9=90
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