Сумма двух чисел равна 3 5\6 ,а их разность равна 1\6 . найди эти числа.
Математика
Сумма двух чисел равна 3 5\6 ,а их разность равна 1\6 . найди эти числа.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Пусть х - первое число, а y - второе. По условию х + y = 3 5/6 и x - y = 1/6. Получаем систему уравнений: {x + y = 23/6, |*6 {x - y = 1/6; |*6 {6x + 6y = 23, {6x - 6y = 1; {6x + 6y = 23, {x = (1 + 6y)/6; {1 + 6y + 6y = 23, {x = (1 + 6y)/6; {12y = 22, {x = (1 + 6y)/6; {y = 11/6, {x = (1 + 11)/6 = 12/6 = 2. Ответ: 11/6 и 2
Гость:
а-первое число в-второе число а+в=3 5/6 а-в=1/6----выразим отсюда в и получим в=а-1/6. Подставим в=а-1/6 в первое выражение а+а-1/6=3 5/6 2а=3 5/6+1/6 2а=4 а=2 -первое число. в=2-1/6=1 5/6-второе число.
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