Нужно как можно больше прилагательных на англиском языке чтобы 1 буква слова была m. И чтоб в столбик рядом с прилагательным на английском было прилагательное на русском. Я на вас надеюсь...
Английский язык
Нужно как можно больше прилагательных на англиском языке чтобы 1 буква слова была m. И чтоб в столбик рядом с прилагательным на английском было прилагательное на русском. Я на вас надеюсь...
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1, mad- безумный 10,marble - мраморный 2 magic- волшебный 11, mazy- запутанный 3.magnificent- великолепный 12,medial - средний 4. main- главный 13.medieval - средневековый 5.majestic- величественный 14.melancholy- грустный 6.male - мужской 15.melodious- мелодичный 7. maleficient - пагубный 16.merry- веселый 8.malicious- злобный 17, messy- грязный 9,maniacal- маниакальный 18.metallic- металлический 19, military-военный 20.milky-молочный 21.misty-туманный 22.modern-современный 23.modal-модальный 24,molecular-молекулярный 25,moral-моральный
Гость:
magic - магический magnificent - великолепный main - главный major - более важный, значительный manly - мужской, мужественный married - женатый marvellous - восхитительный massive - массивный mature - зрелый mean - подлый medical - медицинский melancholic - меланхолический messy - неубранный middle - средний mighty - могущественный mild - мягкий miserable - жалкий missing - недостающий mixed - перемешанный mobile - мобильный modern - современный moral - моральный mountainous - горный moving - волнующий musical - музыкальный mutual - взаимный mysteriuos - таинственный
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