Нужно как можно больше прилагательных на англиском языке чтобы 1 буква слова была m. И чтоб в столбик рядом с прилагательным на английском было прилагательное на русском. Я на вас надеюсь...

Английский язык

Нужно как можно больше прилагательных на англиском языке чтобы 1 буква слова была m. И чтоб в столбик рядом с прилагательным на английском было прилагательное на русском. Я на вас надеюсь...

Автор: Гость