Рецессивный аллель s детерминирует развитие уменьшенных крыльев у дрозофилы, аллель S - развитие нормальных крыльев. Этот ген является Х-сцепленным. Самец с уменьшенными крыльями скрещен с гомозиготной самкой дикого типа. Какое...
Биология
Рецессивный аллель s детерминирует развитие уменьшенных крыльев у дрозофилы, аллель S - развитие нормальных крыльев. Этот ген является Х-сцепленным. Самец с уменьшенными крыльями скрещен с гомозиготной самкой дикого типа. Какое соотношение нормальных и короткокрылых мух ожидается в F1? Если мухи F1 скрещены между собой, какое расщепление по фенотипу ожидается в F2? Каким будет расщепление по фенотипу, если самок F1 возвратно скрестить с их отцом?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
генотип самца : XsУ генотип самки : ХSXS Гаметы : Xs, Y, XS F1 : XsXS, XSY у всех в первом поколении нормальные крылья. F 2 : XSXS , XsXS, XsY, XSY, одна четвертая часть с укороченными крыльями. 3 вариант : потомки :XSXs,XSY, XsY, XsXs. половина с укороченными, половина с нормальными.
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