Рецессивный аллель s детерминирует развитие уменьшенных крыльев у дрозофилы, аллель S - развитие нормальных крыльев. Этот ген является Х-сцепленным. Самец с уменьшенными крыльями скрещен с гомозиготной самкой дикого типа. Какое...

Биология

Рецессивный аллель s детерминирует развитие уменьшенных крыльев у дрозофилы, аллель S - развитие нормальных крыльев. Этот ген является Х-сцепленным. Самец с уменьшенными крыльями скрещен с гомозиготной самкой дикого типа. Какое соотношение нормальных и короткокрылых мух ожидается в F1? Если мухи F1 скрещены между собой, какое расщепление по фенотипу ожидается в F2? Каким будет расщепление по фенотипу, если самок F1 возвратно скрестить с их отцом?

Автор: Гость