переведите пожалуйста так, что бы нормально было а не как зря заранее спасибо Tourists in London always want to visit Westminster and see Big Ben.They want to see the clock in its tower and to hear the bells. Big Ben is really ...

Английский язык

переведите пожалуйста так, что бы нормально было а не как зря заранее спасибо Tourists in London always want to visit Westminster and see Big Ben.They want to see the clock in its tower and to hear the bells. Big Ben is really a bell.You hear it every hour.It is a big bell.It weighs 13,720 kilograms.It has a deep tone and you can hear it on the radio:"This is the BBC.The time is six o,clock."And then you hear the deep doom of Big Ben six times.

Автор: Гость