Що для мене означае позитив??   плиз очень надо завтро к/р

Биология
Що для мене означае позитив??   плиз очень надо завтро к/р
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
позитив для меня - это то, что вызывает радостные, положительные эмоции. это не обязательно смешное. главное, чтоб внутри я ощущала положительную реакцию так например у меня положительные эмоции вызывает хорошая музыка, желательно ритмичная и веселая, зажигательная и страстная яркие красочные цвета, фотографии, картинки и т.д... 
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