Що для мене означае позитив??   плиз очень надо завтро к/р

Гость: Гость:

позитив для меня - это то, что вызывает радостные, положительные эмоции. это не обязательно смешное. главное, чтоб внутри я ощущала положительную реакцию так например у меня положительные эмоции вызывает хорошая музыка, желательно ритмичная и веселая, зажигательная и страстная яркие красочные цвета, фотографии, картинки и т.д...