Що для мене означае позитив?? плиз очень надо завтро к/р
Биология
Що для мене означае позитив?? плиз очень надо завтро к/р
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
позитив для меня - это то, что вызывает радостные, положительные эмоции. это не обязательно смешное. главное, чтоб внутри я ощущала положительную реакцию так например у меня положительные эмоции вызывает хорошая музыка, желательно ритмичная и веселая, зажигательная и страстная яркие красочные цвета, фотографии, картинки и т.д...
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Химия
Геометрия
Основанием пирамиды MABCD является квадрат ABCD,реброMD перпендикулярно к плоскости основания,AD=MD=a Найти S поверх.пир
Українська література