Вычислите массу оксида железа(III), который потребуется для получения железа массой 1кг.

Химия
Вычислите массу оксида железа(III), который потребуется для получения железа массой 1кг.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Восстанавливаем железо из оксида: Fe2O3 + 3H2 = 2 Fe + 3 H2O   м. молекулы оксида железа  = 160 гр. м. железа = 112 гр. Отсюда:   160* 1/ 112 = 1,43 кг. оксида
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