схема строения действующего вулкана
Українська література
схема строения действующего вулкана
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Гость:
магма,жерло,кратер...
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