старший брат покрасил 7/10 забора ,а младший 1/4. какая часть забора осталась неокрашенной??

Математика
старший брат покрасил 7/10 забора ,а младший 1/4. какая часть забора осталась неокрашенной??
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
СТРАШИЙ брат 7/10 = 14/20 младний брат 1/4 = 5/20 1-(14/20 + 5/20) = 1/20 ответ:не закрашена 1/20 забора понятно?!
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