1.При помоле на каждые 4 части муки получается 1 часть отходов.Сколько смололи пшеницы,если муки получилось на 72 ц больше,чем отходов? 2.Галстук в 2 раза дешевле рубашки,а рубашка в 8 раз дешевле костюма.Сколько стоит галстук,...
Математика
1.При помоле на каждые 4 части муки получается 1 часть отходов.Сколько смололи пшеницы,если муки получилось на 72 ц больше,чем отходов? 2.Галстук в 2 раза дешевле рубашки,а рубашка в 8 раз дешевле костюма.Сколько стоит галстук,если костюм стоит 480 000 руб.? 3.Площадь огорода в 4 раза меньше площади сада, а площадь сада в 5 раз меньше площади поля.Какова площадь огорода, если пощадь поля составляет 1 га 20 а ?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
2. 480000:8=60000(цена рубашки) 60000:2=30000 (цена галстука) 3. 1га=100ар 1га20ар=120ар 120:5=24 ар Sсада 24:4=6 ар S огорода
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