1.При помоле на каждые 4 части муки получается 1 часть отходов.Сколько смололи пшеницы,если муки получилось на 72 ц больше,чем отходов? 2.Галстук в 2 раза дешевле рубашки,а рубашка в 8 раз дешевле костюма.Сколько стоит галстук,...

Математика

1.При помоле на каждые 4 части муки получается 1 часть отходов.Сколько смололи пшеницы,если муки получилось на 72 ц больше,чем отходов? 2.Галстук в 2 раза дешевле рубашки,а рубашка в 8 раз дешевле костюма.Сколько стоит галстук,если костюм стоит 480 000 руб.? 3.Площадь огорода в 4 раза меньше площади сада, а площадь сада в 5 раз меньше площади поля.Какова площадь огорода, если пощадь поля составляет 1 га 20 а ?

Автор: Гость