До поданих притслівників добери синоніми. Чудово, уміло, радісно, довго, ніжно, любо, швидко, казково.
Қазақ тiлi
До поданих притслівників добери синоніми. Чудово, уміло, радісно, довго, ніжно, любо, швидко, казково.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
радисно майстерно квапливо лагидно дорого
Гость:
Чудово-прекрасно; уміло-правильно,грамотно; радісно-весело; довго-тривало; ніжно-лагідно; любо-приємно; швидко-квапливо; казково-загадково.
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