До поданих притслівників добери синоніми.                                                       Чудово, уміло, радісно, довго, ніжно, любо, швидко,  казково.

Қазақ тiлi
До поданих притслівників добери синоніми.                                                       Чудово, уміло, радісно, довго, ніжно, любо, швидко,  казково.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
радисно   майстерно   квапливо   лагидно  дорого  
Гость:
Чудово-прекрасно;                                                                                                      уміло-правильно,грамотно;                                                                                        радісно-весело;                                                                                                          довго-тривало;                                                                                                          ніжно-лагідно;                                                                                                           любо-приємно;                                                                                                            швидко-квапливо;                                                                                                      казково-загадково.  
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