фонетический разбор слова весёлые
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фонетический разбор слова весёлые
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Весёлые-4 слога.(В,ис,олый,э) в-(в,)-согл,зв,пар,мяг,пар. е-(и)-гл,безуд,в сл.поз. с-(с,)-согл,глух,пар,мяг,пар. ё-(о)-гл,удар,в сил.поз. л-(л)-согл,зв,непар,тв,пар. ы-(ы)-гл,безуд,в сл.поз. е-(й,)-согл,зв,непар,мяг,непар. -(э)-гл,безуд,в сл.поз. ___________________________ 7 б.8 зв.
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