На первом участке пути поезд шёл 2 ч со скоростью 60 км\ч,а на втором он шёл 3 ч. С какой скоростью шёл поезд на втором учаске,если его средняя скорость на двух участках была равна 51 км\ч?
Математика
На первом участке пути поезд шёл 2 ч со скоростью 60 км\ч,а на втором он шёл 3 ч. С какой скоростью шёл поезд на втором учаске,если его средняя скорость на двух участках была равна 51 км\ч?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 3+2=5 (ч)- всё время. 2) 60*2=120 (км)- путь за 2 часа. 3) 51*5=255 (км)- сумма чисел или весь путь. 4) 255-120=135 (км)- путь за 3 часа. 5) 135:3=45 (км/ч)- скорость на втором участке. ОТВЕТ: 45 км/ч.
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