На первом участке пути поезд шёл 2 ч со скоростью 60 км\ч,а на втором он шёл 3 ч. С какой скоростью шёл поезд на втором учаске,если его средняя скорость на двух участках была равна 51 км\ч?

Математика

На первом участке пути поезд шёл 2 ч со скоростью 60 км\ч,а на втором он шёл 3 ч. С какой скоростью шёл поезд на втором учаске,если его средняя скорость на двух участках была равна 51 км\ч?

Автор: Гость