Число 362 составляет 129% от величины х. Чему примерно равно х?

Алгебра
Число 362 составляет 129% от величины х. Чему примерно равно х?
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
362:129=2,8 х=2,8*100=280,6
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