1.Опредилите силу,действующую на прямой проводник длиной 0.12 м в магнитном поле с индукцией 0.9 Тл.Сила тока в проводнике равна 30 А,направление тока состовляетугол 60 градусов с направлениями линий магнитной индукции.
Физика
1.Опредилите силу,действующую на прямой проводник длиной 0.12 м в магнитном поле с индукцией 0.9 Тл.Сила тока в проводнике равна 30 А,направление тока состовляетугол 60 градусов с направлениями линий магнитной индукции.
Ответ(ы) на вопрос:
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F=B*I*L*sin60=0.12*0.9*30*0.866=2.8Н
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