1.Опредилите силу,действующую на прямой проводник длиной 0.12 м в магнитном поле с индукцией 0.9 Тл.Сила тока в проводнике равна 30 А,направление тока состовляетугол 60 градусов с направлениями линий магнитной индукции.

Физика

1.Опредилите силу,действующую на прямой проводник длиной 0.12 м в магнитном поле с индукцией 0.9 Тл.Сила тока в проводнике равна 30 А,направление тока состовляетугол 60 градусов с направлениями линий магнитной индукции.

Автор: Гость