Сделать фонетический разбор слова СОБОЮ

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Сделать фонетический разбор слова СОБОЮ
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Собою [С а б о й у] С-[с] согл,глух парный, твёрд парный о-[а]гл,без уд б-[б]согл,зв парный,твёрд парный о-[о]гл,уд ю-[й]согл,зв не парный,мягкий не парный [у]гл без уд вроде всё правильно
Гость:
С [с] - cогласн,глух,парн,твёрд, О[а] - гласн,безуд. Б[б]- согл,звонк,парн,тв. О[о]- гласн,ударн Ю [йу] - гласн,безуд. ________________________________________ 5 букв,6 звуков 
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