Сделать фонетический разбор слова СОБОЮ

Гость: Гость:

Собою [С а б о й у] С-[с] согл,глух парный, твёрд парный о-[а]гл,без уд б-[б]согл,зв парный,твёрд парный о-[о]гл,уд ю-[й]согл,зв не парный,мягкий не парный [у]гл без уд вроде всё правильно