можно ли рассматривать данное выражение ,как левую или правую часть одной из формул сокращённого умножения,если да,то что в этом выражении стоит вместо a и b (-p-2)в квадрате

Алгебра

можно ли рассматривать данное выражение ,как левую или правую часть одной из формул сокращённого умножения,если да,то что в этом выражении стоит вместо a и b (-p-2)в квадрате

Автор: Гость