можно ли рассматривать данное выражение ,как левую или правую часть одной из формул сокращённого умножения,если да,то что в этом выражении стоит вместо a и b (-p-2)в квадрате
Алгебра
можно ли рассматривать данное выражение ,как левую или правую часть одной из формул сокращённого умножения,если да,то что в этом выражении стоит вместо a и b (-p-2)в квадрате
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Нет, потому что между -р и 2 стоит знак вычитания. получается, что -2 - отрицательное число. (^ - возводим в степень) (-р-2)^2= (-р)^2 + (-2)^2= р^2+4
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