средняя линия равнобедренной трапеции равна 8 угол при одном из оснований равен 135 градусов а боковая сторона равна 5 . найдите площадь трапеции

Геометрия
средняя линия равнобедренной трапеции равна 8 угол при одном из оснований равен 135 градусов а боковая сторона равна 5 . найдите площадь трапеции
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