средняя линия равнобедренной трапеции равна 8 угол при одном из оснований равен 135 градусов а боковая сторона равна 5 . найдите площадь трапеции
Геометрия
средняя линия равнобедренной трапеции равна 8 угол при одном из оснований равен 135 градусов а боковая сторона равна 5 . найдите площадь трапеции
Ответ(ы) на вопрос:
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Физика
Математика
за сколько времени можно освежить воздух в комнате,имеющей длину 6м, ширину 4м и высоту 3м, если за 1 сек через форточку проходит 900 куб. см воздуха.