за сколько времени можно освежить воздух в комнате,имеющей длину 6м, ширину 4м и высоту 3м, если за 1 сек через форточку проходит 900 куб. см воздуха.

Математика

за сколько времени можно освежить воздух в комнате,имеющей длину 6м, ширину 4м и высоту 3м, если за 1 сек через форточку проходит 900 куб. см воздуха.

Автор: Гость