за сколько времени можно освежить воздух в комнате,имеющей длину 6м, ширину 4м и высоту 3м, если за 1 сек через форточку проходит 900 куб. см воздуха.

Математика
за сколько времени можно освежить воздух в комнате,имеющей длину 6м, ширину 4м и высоту 3м, если за 1 сек через форточку проходит 900 куб. см воздуха.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
4*6*3=72(м2) 72м2=720000см2 720000:900=800(с)
Гость:
V = 6*4*3= 72 кв.м объём комнаты 72 кв.м = 720 000 кв.см  720 000 : 900 = 800 секунд 
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