на стройку дома доставили 3360тонн строительных материалов. десятую часть состовляет известь, двенадцатую часть цемента. сколько доставленно тонн извести и сколько цемента?

Математика
на стройку дома доставили 3360тонн строительных материалов. десятую часть состовляет известь, двенадцатую часть цемента. сколько доставленно тонн извести и сколько цемента?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
3360/10=360 (т) известь 3360/12=280(т) цемент  Ответ: Извести привезли 230 тонн, а цемента 280 тонн 
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