на стройку дома доставили 3360тонн строительных материалов. десятую часть состовляет известь, двенадцатую часть цемента. сколько доставленно тонн извести и сколько цемента?
Математика
на стройку дома доставили 3360тонн строительных материалов. десятую часть состовляет известь, двенадцатую часть цемента. сколько доставленно тонн извести и сколько цемента?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
3360/10=360 (т) известь 3360/12=280(т) цемент Ответ: Извести привезли 230 тонн, а цемента 280 тонн
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Химия
напишите уравнения реакций,с помощью которых можно осуществить цепочку превращений веществ: а)Железо---Хлорид железа(II)---Гидроксид железа(II)---Г...
Математика
Русский язык
Математика