на стройку дома доставили 3360тонн строительных материалов. десятую часть состовляет известь, двенадцатую часть цемента. сколько доставленно тонн извести и сколько цемента?

Математика

на стройку дома доставили 3360тонн строительных материалов. десятую часть состовляет известь, двенадцатую часть цемента. сколько доставленно тонн извести и сколько цемента?

Автор: Гость