"КАК Я НАУЧИЛАСЬ КАТАТЬСЯ НА ВЕЛОСИПЕДЕ"
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"КАК Я НАУЧИЛАСЬ КАТАТЬСЯ НА ВЕЛОСИПЕДЕ"
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Это было не просто. Сначала я очень радовалась покупке велосипеда, но стоял вопрос об обучении. Моим тренером стал папа, вечером мы выходили во двор и я пыталась хоть как-то сдвинуть с места велосипед, но все было тщетно, он падал на меня. Тогда я попыталась сесть, папа же в это время подталкивал меня сзади, вроде бы я сдвинулась с места, но после того, как папа убрал руки от велосипеда он снова кпал на меня. Так продолжалось несколько вечеров, я уже отчаялась, но дала себе слова, что обязательно научусь кататься. И каждый день, как только у меня выпадала свободная минутка, я шла учиться на улицу кататься на велосипеде. После месяца моего упорства я уже могла легко ездить по улицам, и это приносило мне удовольствие!
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