Подберите коэфиценты, напишите полные и сокращеные ионно-молекулярные уравнения слудующихреакций: a) Ca(OH)2+HNO3-- больше Ca(NO3)2+H2O б) AlCl3+KOH-- больше Al(OH)3 (вниз срелка) +KCL в) K2CO3+HCl-- больше KCl+H2O+CO2 (стрелк...

Химия

Подберите коэфиценты, напишите полные и сокращеные ионно-молекулярные уравнения слудующихреакций: a) Ca(OH)2+HNO3-- больше Ca(NO3)2+H2O б) AlCl3+KOH-- больше Al(OH)3 (вниз срелка) +KCL в) K2CO3+HCl-- больше KCl+H2O+CO2 (стрелка вверх) г) MgSO4+K3PO4-- больше Mg3(PO4)2 (стрелка вниз)+ K2SO4

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