Подберите коэфиценты, напишите полные и сокращеные ионно-молекулярные уравнения слудующихреакций: a) Ca(OH)2+HNO3-- больше Ca(NO3)2+H2O б) AlCl3+KOH-- больше Al(OH)3 (вниз срелка) +KCL в) K2CO3+HCl-- больше KCl+H2O+CO2 (стрелк...
Химия
Подберите коэфиценты, напишите полные и сокращеные ионно-молекулярные уравнения слудующихреакций: a) Ca(OH)2+HNO3-- больше Ca(NO3)2+H2O б) AlCl3+KOH-- больше Al(OH)3 (вниз срелка) +KCL в) K2CO3+HCl-- больше KCl+H2O+CO2 (стрелка вверх) г) MgSO4+K3PO4-- больше Mg3(PO4)2 (стрелка вниз)+ K2SO4
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
a) 2HNO3 + Ca(OH)2 = 2H2O + Ca(NO3)2 2H + NO3 + Ca(OH)2 = 2H2O + Ca(NO3)2 NO3 сократится 2H + Ca(OH)2 = 2H2O + CANO3 Б) 3KOH + AlCl3 = Al(OH)3 + 3KCl Полное ионное уравнение 3K+ 3OH + Al3 + 3Cl = Al(OH)3↓ + 3K + 3Cl Сокращенное 3OH + Al3 = Al(OH)3↓ В) В) K2CO3 + 2HCl = 2KCl + CO2↑ + H2O ПОЛНОЕ 2K + CO3 + 2H + 2Cl = 2K + 2Cl + CO2↑ + H2O КРАТКОЕ CO3 + 2H = CO2↑ + H2O Г) Г) 2K3PO4 + 3MgSO4 = 3K2SO4 + Mg3(PO4)2 ПОЛНАЯ 2K3+PO4 + 3MG + SO4 = 3K + SO4 + 3MG + 2PO4 СОКРАЩЕННОЕ 2K3 = 3K + PO4 С тебя лучший ответ!
Гость:
Ca(OH)2+2HNO3=Ca(NO3)2+2H2O Ca+2OH+2H+2NO3=Ca+2NO3+2H2O 2OH+2H=2H2O OH+H=H2O AlCI3+3KOH=Al(OH)3+3KCl Al+3CI+3K+3OH=Al(OH)3+3K+3CI Al+3OH=Al(OH)3 K2CO3+2HCI=2KCI+H2O+CO2 2K+CO3+2H+2CI=2K+2CI+H2O+CO2 CO3+2H=H2O+CO2 3MgSO4+2K3PO4=Mg3(PO4)2+3K2SO4 3Mg+3SO4+6K+2PO4=Mg3(PO4)2+6K+3SO4 3Mg+2PO4=Mg3(PO4)2
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