Костя, Витя и Коля решили расчислить.площадку для тенниса и огородить ее тремя рядами веревки. Сколько им надо взять для этого мотков веревки по 20 м каждый, если длина площадки 18 м, а ширина состовляет 1/6 часть длины?
Математика
Костя, Витя и Коля решили расчислить.площадку для тенниса и огородить ее тремя рядами веревки. Сколько им надо взять для этого мотков веревки по 20 м каждый, если длина площадки 18 м, а ширина состовляет 1/6 часть длины?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 18:6*1=3(м)-ширина площадки. 2)2(18+3)=42(м)-периметр площадки. 3)42*3=126(м)-нужно веревки. 4)126:20= 6,3(мотков)-надо взять для этого мотков веревки по 20 м каждый
Гость:
1)18*1/6=3(м.)-ширина площадки. 2)2*(18+3)=42(м.)-периметр площадки. 3)42/20=2.1 ответ 2.1
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