Костя, Витя и Коля решили расчислить.площадку для тенниса и огородить ее тремя рядами веревки. Сколько им надо взять для этого мотков веревки по 20 м каждый, если длина площадки 18 м, а ширина состовляет 1/6 часть длины?

Математика

Костя, Витя и Коля решили расчислить.площадку для тенниса и огородить ее тремя рядами веревки. Сколько им надо взять для этого мотков веревки по 20 м каждый, если длина площадки 18 м, а ширина состовляет 1/6 часть длины?

Автор: Гость