плот от А до В плывёт 40ч , а катер - 4 ч . сколько времени плывёт от В до А?
Математика
плот от А до В плывёт 40ч , а катер - 4 ч . сколько времени плывёт от В до А?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
за тоже самое время,как и от А до В,т.е катер проплывет за 4часа
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