придя на вокзал,он узнает,что поезд опаздывает на 15мин.достаточно ли у него времени,жчтобы купить газету и журналы,если киоск расположен в 400метрах,он идет с прежней скоростью,а на покупку газет и журналов он затратит 5 мин?

Математика
придя на вокзал,он узнает,что поезд опаздывает на 15мин.достаточно ли у него времени,жчтобы купить газету и журналы,если киоск расположен в 400метрах,он идет с прежней скоростью,а на покупку газет и журналов он затратит 5 мин?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
если он идёт 400 метров за 5 минут ему хватит времени и он придёт вовремя если больше тогда несможет
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