придя на вокзал,он узнает,что поезд опаздывает на 15мин.достаточно ли у него времени,жчтобы купить газету и журналы,если киоск расположен в 400метрах,он идет с прежней скоростью,а на покупку газет и журналов он затратит 5 мин?
Математика
придя на вокзал,он узнает,что поезд опаздывает на 15мин.достаточно ли у него времени,жчтобы купить газету и журналы,если киоск расположен в 400метрах,он идет с прежней скоростью,а на покупку газет и журналов он затратит 5 мин?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
если он идёт 400 метров за 5 минут ему хватит времени и он придёт вовремя если больше тогда несможет
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Ошибка изл,,жение предл,,гать заметка ошибиться расч,,т высказаться пр,,дпол,,жение справиться здоровье родиться Узбекистан выступить собрание( обь...
Математика
ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА!!! Из посёлков Озерки и Дубки, удалённых друг от друга на некоторое расстояние, вышли одновременно и пошли в одном направлении ...
Химия
Найти формулу газообразного вещества в котором содержится 82,36% азота,17,64% водорода.Плотность этого вещества по водороду равна 8,5
Русский язык