придя на вокзал,он узнает,что поезд опаздывает на 15мин.достаточно ли у него времени,жчтобы купить газету и журналы,если киоск расположен в 400метрах,он идет с прежней скоростью,а на покупку газет и журналов он затратит 5 мин?

Математика

придя на вокзал,он узнает,что поезд опаздывает на 15мин.достаточно ли у него времени,жчтобы купить газету и журналы,если киоск расположен в 400метрах,он идет с прежней скоростью,а на покупку газет и журналов он затратит 5 мин?

Автор: Гость