Ошибка изл,,жение предл,,гать заметка ошибиться расч,,т высказаться пр,,дпол,,жение справиться здоровье родиться Узбекистан выступить собрание( обьясните написание чередующих гласных)
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Ошибка изл,,жение предл,,гать заметка ошибиться расч,,т высказаться пр,,дпол,,жение справиться здоровье родиться Узбекистан выступить собрание( обьясните написание чередующих гласных)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
изложение(лаг-лож)расчёт(проверяемая)предположение(пре-при)
Гость:
Ошибка((о)словарное слово, его надо запомнить, (ши) правило- жи-ши пиши с гласной и ), изложение((О) проверочное слово излог), предлогать((о) проверочное слово предлог), заметка( приставка за), ошибиться((и) проверочное слово ошибка,(ь) что сделать), высказаться((а) проверочное слово сказ,(ь) что сделать), предположение(приставка пред, (е) проверочное слово положение), справиться((ь) что сделать), здоровье, родиться((ь) что сделать?), Узбекистан((е) прю слово узбек(, выступить, собрание.
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